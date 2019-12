Fußgängerin von Lkw angefahren: Schwer verletzt

Eine 47-jährige Fußgängerin ist am Dienstagvormittag in Wien-Ottakring von einem Lkw angefahren und schwer verletzt worden. Laut Polizeisprecher Patrick Maierhofer ereignete sich der Unfall kurz nach 10.30 Uhr in der Wattgasse bei der Kreuzung mit der Paletzgasse.