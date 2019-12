Insider: Dorthin sind Harry und Meghan abgetaucht

Traditionelles Thanksgiving für Archie

Der gebürtigen US-Amerikanerin liegt der Feiertag sehr am Herzen und es ist verständlich, dass sie diesen mit ihrem im Mai geborenen Sohn Archie und ihrem Ehemann so traditionell wie möglich und so familiär wie möglich verbringen möchte. Für Meghan ist dies auch das erste Mal, dass sie mit ihrem Kind in ihre Heimatstadt Los Angeles gereist ist, wo sie aufgewachsen und zur Schule gegangen ist.