Von der Bevölkerung Lob und Tadel für Tourismus

Wie soll es weitergehen?

Die Studie zeigt deutlich auf, dass die Tiroler die Grenzen des Ausbaus erreicht sehen. 74 Prozent sind der Meinung, dass das Land nicht noch mehr Gäste verträgt. 18 Prozent plädieren sogar für eine Reduktion (Anm: Derzeit kommen im Jahr 12,5 Millionen Urlauber nach Tirol). Immerhin 15 Prozent fühlen sich von Urlaubern in ihrem Alltag gestört. Nachhaltigkeit lautet das wichtigste Schlagwort, das die Bevölkerung in der Weiterentwicklung der Branche als oberstes Ziel formuliert haben möchte. Die Bevölkerung will mehr Nachhaltigkeit. Was heißt das für die Gletscher-Ehe? Der Landeshauptmann will sich nicht festlegen: „Das Verfahren läuft, die Behörden sind am Zug.“