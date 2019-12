Vertreter der Judo-Szene halfen Seisenbacher

Am Montag wird am Wiener Landesgericht der Prozess gegen den zweifachen Judo-Olympiasieger Peter Seisenbacher fortgesetzt, der nach seiner aktiven Karriere als Trainer eines Judo-Vereins unmündige Mädchen missbraucht haben soll. Recherchen der Austria Presse Agentur haben nun einen Verdacht bestätigt: Das einstige Sportidol wurde nach seiner Flucht in die Ukraine von Vertretern der heimischen Judo-Szene nach Kräften unterstützt. Zuvor war von einem einzelnen heimischen Judo-Funktionär berichtet worden, der sich als Fluchthelfer für Seisenbacher betätigt haben soll.