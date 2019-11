Guggenberg: „Gehsunde“ Wanderung

Hanni zählt zu den engagiertesten und leidenschaftlichsten Bergwanderführern in Kärnten. Sommer wie Winter zeigt sie ihren Gästen die wunderschönsten Seiten des Gailtals. „Kennst du eigentlich den Guggenberg?“, meldete sich Hanni bei der „Krone“: „Eine der schönsten Aussichtsterrassen oberhalb von Hermagor.“ Hannis „Panaroma-Wanderung“ startet direkt in Hermagor und führt entlang idyllischer Waldwege hinauf auf den 1120 Meter hohen Guggenberg. Die Gehzeit beträgt zwei Stunden. „Selbst wenn die Karnischen Alpen rundherum in Wolken gehüllt sind, ist die Tour ein echter Genuss“, schwärmt die Hermagorerin, die online unter gehsund.com auch spezielle Wanderungen für Senioren anbietet: „Senioren haben endlich Zeit zum Wandern.“