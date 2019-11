Bilanz: Der nasseste November der Messgeschichte

Den mit großem Abstand meisten Niederschlag gab es im November an der Messstation am Loibltunnel in Kärnten an der Grenze zu Slowenien. Dort kamen 741 Liter pro Quadratmeter zusammen - das ist mehr als zum Beispiel in Wien in einem gesamten Jahr im Mittel fällt. Immer noch beachtliche 616 Liter pro Quadratmeter wurden auch in Kötschach-Mauthen verzeichnet sowie 573 in Dellach im Drautal.