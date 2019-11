„Meine Pfleger sind wie Engel“

Nach einem zweimonatigen Spitalsaufenthalt ist Albertine Urm aus Neufeld im Alltag dringend auf Unterstützung angewiesen. „In den eigenen vier Wänden ist es halt immer noch am schönsten“, so die sympathische Burgenländerin. Ihre „guten Engel“ kommen in Gestalt von Volkshilfe-Mitarbeitern. „Jeder von ihnen kümmert sich liebevoll, kompetent und freundlich um mich. Ich fühle mich wirklich bestens betreut“, hebt die Neufelderin hervor und ergänzt: „Es ist mir deshalb wirklich ein Herzensbedürfnis, auf diesem Weg Danke zu sagen.“