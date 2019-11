Fliegerbombe bei Grabungsarbeiten entdeckt

Bei Grabungsarbeiten ist am Mittwochnachmittag in Puch bei Hallein (Tennengau) eine Fliegerbombe gefunden worden. Die Polizei evakuierte fünf Einfamilienhäuser in der Umgebung und richtete einen Sperrkreis ein. Experten des Entminungsdienstes stellten dann fest, dass sich an der 250 Kilo schweren Bombe kein Zünder mehr befand.