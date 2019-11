Hirsch mit 7 Kilo Müll im Magen verendete qualvoll

Auch Seekuh-Baby starb mit Plastik im Bauch

Erst im August war ein an der thailändischen Küste gestrandetes Seekuh-Baby mit Plastik im Bauch verendet. Das „Mariam“ getaufte Tier starb laut Behördenangaben an einer Infektion, die sich wegen Plastikteilen in seinem Magen verschlimmert hatte. Meeresbiologen hatten die gestrandete Seekuh-Waise, die die Herzen der Menschen eroberte, unter ihre Fittiche genommen und versucht, sie aufzupäppeln - vergeblich.