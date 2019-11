Warnung an Trondheim: „LASK ist wie ein Tornado“

„Rosenborg ist noch immer ein Top-Klub!“

In dem der LASK-„Tornado“ bisher bravourös wirbelte. „Mit der Créme de la Créme können wir nicht mit – aber für die zweite Garnitur in Europa sind wir unangenehm“, sagt Klub-Vize Jürgen Werner. Der heute an einen Sieg glaubt – aber nicht an einen von Sporting über Eindhoven und damit nicht an den vorzeitigen Aufstieg: „Dafür werden wir das letzte Spiel gegen Lissabon brauchen!“ Trainer Valérien Ismaël aber stellte am Mittwoch bei der Pressekonferenz im 21. Stock des neben dem Stadion gelegenen Scandic-Hotels auch vor Norwegens Medien klar: „Rosenborg ist noch immer ein Top-Klub! Aber wollen wir in der Europa League überwintern, müssen wir hier über diese Hürde drüber kommen!“