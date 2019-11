Sprayer wüteten im Zentrum

„Eine Frechheit“, schimpfen Anrainer, die jetzt mit dem unschönen Anblick konfrontiert sind, der an verkommene Viertel in Großstädten erinnert. Verschiedene Schriftzüge wurden aufgesprayt. Botschaften wie „Frieden“ oder „Freiheit“ prangen nun in großen Lettern von weißen Grundstücksmauern.