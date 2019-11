Genk ohne Chance! Jungbullen stehen in K.-o.-Phase

Am letzten Spieltag (10.12.) treffen die Jungbullen auf Liverpool. Dann geht es um den Gruppensieg. Holt Salzburg Platz eins, ist sogar das direkte Ticket ums Achtelfinale gelöst. Die Gruppenzweiten treten in einer Playoff-Runde gegen acht Teams des nationalen Meisterschaftsweges (Klubs, deren Kampfmannschaften nicht in der Champions League vertreten sind) an.