Tennis-Star: „Massenmörder war in unserem Auto“

Im Schulgebäude, zwei fürchterliche Stunden lang verschanzt im Zimmer des Direktors, waren auch Andy Murray und sein Bruder Jamie. „Wir kannten den Typen, gingen in seinen Kinderclub. Er war in unserem Auto, wir haben ihn am Bahnhof abgesetzt und so weiter“, erzählt Murray nun in der Amazon-Dokumentation „Andy Murray: Resurfacing“. Diese zeigt seinen Weg von der Hüftoperation zurück in den Tennis-Zirkus.