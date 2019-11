Laien-Schauspieler für Einsiedler-Film gesucht

Einsiedler im Zillertal

Ursprünglich war es ein Theaterstück, verfasst vom bekannten Tiroler Autor Felix Mitterer. „Gemeinsam wollen wir das Stück zu einem Drehbuch umschreiben“, verkündet Goiginger über die Zusammenarbeit mit Mitterer. Handeln soll es sich in der Geschichte um den 18-jährigen Elias, Sohn eines reichen Bauers aus dem Zillertal. „Bevor Elias das Erbe seines Vaters antritt, flüchtet er auf eine einsame Almhütte im Märzengrund, einem Tal in den Zillertaler Alpen. Dort lebt er rund 40 Jahre lang als Einsiedler“, erzählt der Regisseur. Wie „Die beste aller Welten“ basiert auch „Märzengrund“ auf wahren Begebenheiten. So verstarb der Einsiedler, um den es sich in der Geschichte handelt, 2006 im Alter von 60 Jahren. Wann der Film in die Kinos kommt, ist noch nicht bekannt. Dass der Film in Tirol spielen soll, steht laut Goiginger allerdings schon fest.