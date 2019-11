Wirbel nach Schläger-Eklat

Auslöser für den folgenschweren Übergriff auf den 22-jährigen Slowaken war ein Streit um eine offene Rechnung. In der Wohnung eines der beiden Bekannten des Opfers in Bruckneudorf hatte sich in der Nacht zum Montag die Situation zugespitzt. Bei dem Treffen war es gegen 22 Uhr schließlich zu einem Eklat gekommen. Die Geldeintreiber zückten ohne Skrupel ein Messer und bedrohten den Gast. Wütend schlugen die Österreicher auf ihn ein, dann entrissen sie ihm auch noch das Handy. Das Opfer konnte sich nicht dagegen wehren. Nach dem brutalen Vorfall in Bruckneudorf waren die Verdächtigen rasch ausgeforscht.