6856 Schüler im Gartenfieber

Der 27. Juni diesen Jahres ging im wahrsten Sinne des Wortes in die Geschichtsbücher ein. Mehr als 1000 Schüler aus über 60 Schulen des Landes errichteten in Tulln das größte Nützlingshotel der Welt. Mit 614 Baukästen wurde der gültige Guinness-Weltrekord überboten – es sollte nicht der letzte Rekord des Jahres gewesen sein. „Fast 7000 Schüler nahmen an den ökopädagogischen Programmen teil, das entspricht einer Steigerung von 40 Prozent und einem Rekordwert“, zeigt sich auch Landesrat Martin Eichtinger erfreut.