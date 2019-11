Unbekannte setzten Schule komplett unter Wasser

Zerstörung als Ziel

In einem WC drehten sie den Wasserhahn auf und dichteten mit Tüchern den Abfluss ab, wie Daniela Schmalek, Direktorin der Neuen Mittelschule in der Pachmayergasse, im „Wien heute“- Interview erzählte. Für Einbrecher auf der Suche nach Diebesgut spricht eher nichts, so habe niemand versucht, in die Direktion zu gelangen, in der sich der Schulsafe befindet. Und auch Elektroartikel im Lehrerzimmer blieben unberührt, hieß es. Vielmehr geht die Direktorin davon aus, dass die Unbekannten es auf pure Zerstörung und Vandalismus abgesehen hatten.