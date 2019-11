Bub stürzte fünfeinhalb Meter aus Fenster ab

Das rumänische Ehepaar, 26 und 33 Jahre alt, aus Vöcklamarkt kam am Dienstag kurz nach 11 Uhr mit seinem 14 Monate alten Sohn vom Einkaufen in die Wohnung zurück. Die Eltern setzten den Buben im Schlafzimmer zum Spielen auf den Teppichboden und gingen in die angrenzende Küche, um dort den Einkauf einzuräumen. Nach kurzer Zeit wunderten sie sich, warum es im Schlafzimmer so ruhig war. Als der 26-jährige Vater im Nachschau hielt, musste er feststellen, dass sein Sohn weg war.