Herbstferien für Musik-Begeisterte

Als „Englands bester unbekannter Songwriter“ wird Tom Rosenthal gefeiert. Die Songs des Briten wurden in unzähligen TV-Shows und Werbungen verwendet, mit seinem YouTube-Kanal findet er weltweit Millionen Fans. Doch bis vor wenigen Monaten hatte er noch nie ein Livekonzert gespielt - seine Kinder waren ihm wichtiger als die Karriere. Es ist also ein echter Coup, dass das Platoo-Team ihn auf seiner ersten Tour gleich nach Graz locken konnte. Gemeinsam mit den Lokalmatadoren Good Wilson und Fräulein Astrid eröffnet Rosenthal am Donnerstag das Festival im Dom im Berg.