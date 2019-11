Für die Umwelt: Wiederbeschichten statt Wegwerfen

„Nicht mit der Gabel in die beschichtete Pfanne, sonst zerkratzt sie“, diesen Tipp geben so manche Eltern ihren Kindern. Jedes Jahr landen unter anderem auch aus diesem Grund in Europa viele Tausend Tonnen Kochgeschirr und somit wertvolles Metall auf dem Müll. Ein deutsch-österreichisches Startup will das ändern und bringt eine wiederverwertbare Pfanne auf den Markt. Statt die Pfanne nach ein paar Jahren zu entsorgen, kann sie günstig neu beschichtet werden.