Hier kuschelt Eisbär-Mama mit ihrem süßen Baby

Diese Bilder, die der Tiergarten Schönbrunn nun veröffentlichte, sind süßer als Zucker: Eisbären-Dame „Nora“ kuschelt liebevoll mit ihrem neugeborenen Baby. Das Kleine erblickte am 9. November das Licht der Welt - und überraschte damit die Zoo-Mitarbeiter. Niemand wusste bis dato nämlich, was Mama „Nora“ da in ihrem Bauch versteckte.