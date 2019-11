Schulklasse entwickelte Konzept für Mitfahr-App

Präsentation in Mailand

Neben der Schulklasse aus Zell am Ziller wurden vier Projekte aus Italien und Deutschland nominiert. Am 29. November präsentieren die Schüler ihr Konzept in Mailand vor einem internationalen Fachpublikum. Die drei Gewinner erwarten Preisgelder in Höhe von 5000, 3000 und 2000 Euro, um ihre Ideen umzusetzen.