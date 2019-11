VdB in Südtirol: „Eine Herzensangelegenheit“

50 Jahre nach der Annahme des Südtirol-Pakets in der Nacht auf den 23. November 1969 haben am Samstag Italiens Staatspräsident Sergio Mattarella und Bundespräsident Alexander Van der Bellen an einem Festakt auf Schloss Tirol bei Meran teilgenommen. Beide hoben dabei die autonome Provinz als Vorzeigemodell des Miteinanders hervor. „Südtirol ist ein weltweites Vorzeigemodell des gelebten Minderheitenschutzes. Es ist ein blühendes, friedliches Land, ein ganz besonderes Land. Südtirol ist für mich eine Herzensangelegenheit“, so Van der Bellen, der im Kaunertal nördlich der Grenze zur autonomen Provinz aufgewachsen ist.