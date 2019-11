Python schießt aus Wasser und schnappt sich Reh

Stille Wasser sind tief, heißt es in einer Redensart - noch schlimmer ist es allerdings, wenn sich in einem ruhigen Gewässer eine hungrige Phython befindet. Ein Video aus Indien zeigt, wie blitzschnell diese Schlangenart zuschlagen kann. Ein kleines Reh musste diese schmerzliche Erfahrung am eigenen Leib machen …