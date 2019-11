Pataky: Liam hat was Besseres als Miley verdient

Lange On-off-Beziehung

Das Promi-Paar Miley Cyrus und Liam Hemsworth hatten eine lange On-Off-Beziehung. Die Sängerin von „Wrecking Ball“ und der Schauspieler in „Die Tribute von Panem“ hatten sich 2012 verlobt, trennten sich aber kurz danach. 2015 näherte sich das Paar wieder an und kam schließlich erneut zusammen. Am 23. Dezember 2018 heirateten sie dann sogar, um sich dann nur wenige Monate später, im August 2019, erneut - und wie es aussieht - auf Nimmerwiedersehen zu trennen.