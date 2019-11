Eine gute Seele

Denn „Bea“ diente als Gebärmaschine in Ungarn. Eingesperrt in dunkle, kalte Hallen, bringen dort Hündinnen am laufenden Band Welpen zur Welt. Doch „Bea“ hatte Glück. Sie wurde aus diesem erbarmungswürdigen Dasein gerettet. Der Zufall wollte es, dass „Bea“ von meiner Nichte Stephanie kastriert werden sollte. Doch obwohl die Hündin abgemagert bis auf die Knochen war, stand sie kurz vor der Geburt. „Bea“ blieb bei Stephanie, und schon am nächsten Tag erblickten 12 Continental-Bulldoggen-Mischlinge das Licht der Welt. Zwei der kleinen Würmer mussten von Tierärztin Stephanie mit der Sonde ernährt werden - aber dank dieses Rundum-die-Uhr-Einsatzes der Expertin und ihres Teams überlebten auch diese Sorgenkinder.