Bergrettung setzt auf Know-How aus Kärnten

Rudi Preimel ist vom Ergebnis begeistert: „Die Jacke wird im Sommer bei uns im Hochgebirge, also in vergletscherten Regionen zum Einsatz kommen und im Winter bei Lawinen.“ Goldeck Textil-Geschäftsführer Josef Müller ist mit der Zusammenarbeit mit der Kärntner Bergrettung zufrieden: „Wir haben das Know How aus dem professionellen Einsatz und können die Verlässlichkeit unserer Produkte auch in Extremsituationen gewährleisten. Auf unsere Produkte kann man sich einfach verlassen."