Wenn die Kälte kommt: Obdachlos in Österreich

Die Frau in der Hängematte will keine Hilfe

Völlige Dunkelheit, nur mit zwei Taschenlampen kann man etwas von der Umgebung erkennen. Zwischen zwei bestimmten Kilometer-Abschnitten und der Donau treffen wir dann auf eine Frau in einer Hängematte. Hilfe will sie keine. „Sie hat alles abgelehnt. Vielleicht hat sie in der Vergangenheit schlechte Erfahrungen mit Sozialarbeitern gemacht“ - Susanne Peter nimmt es ihr nicht übel.