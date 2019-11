Tödliche Attacke: Fütterung der Hunde nur zu zweit

„Keine Mängel“ an Zwingeranlage

Nur Stunden nach dem Fund des Toten sei in den Vormittagsstunden ein Lokalaugenschein vor Ort durchgeführt worden, teilte der Sprecher des Verteidigungsministers, Oberst Michael Bauer, am Donnerstag via Aussendung mit. Dabei sei auch die Hundezwingeranlage hinsichtlich des technischen Zustandes überprüft worden. „Hier konnten keine Mängel festgestellt werden“, so Bauer.