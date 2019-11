FPÖ verteidigt Golddepot: „Krisensichere Rücklage“

Der Landesparteisekretär der FPÖ-Wien, Michael Stumpf, war am Mittwochnachmittag als erster Verteidiger des blauen Golddepots ausgerückt: „Gold gilt als das Krisen-Investment schlechthin. Gerade in unsicheren Zeiten verspricht es Stabilität und Sicherheit. Jeder vernünftige Finanzhaushalt führt auch regelmäßige Rücklagen durch - das gilt auch für Parteien“, ließ Stumpf via Aussendung wissen.