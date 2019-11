Porsche zerstört und sich vor Polizei abgeseilt

Der Mann - eigenen Angaben zufolge dem Kokain ergeben, was sich auch in entsprechenden Vorstrafen manifestiert - landete am 24. Jänner 2019 nach einer durchgefeierten Nacht mit zwei Bekannten und einer jungen Dame in der Wohnung eines Begleiters. Als die anderen miteinander intim wurden, habe er seinen Autoschlüssel gesucht, diesen nicht gefunden und daher mit stillem Einverständnis des Besitzers den auf einem Tischchen befindlichen Porsche-Schlüssel an sich genommen, erklärte der Angeklagte.