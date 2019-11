Rapid: „Uns fehlen die restlichen 70, 80 Prozent“

Er will Rapid sportlich auf ein neues Level heben! Als Teil von Präsidentschaftskandidat Roland Schmid hat Conny Wilczynski hohe Ziele, hofft diese auch bald bei den Wienern verwirklichen zu können. Am 25. November wird entschieden, ob eben Schmid oder Martin Bruckner der neue Rapid-Präsident wird. Wenige Tage vor der Wahl hat Michael Fally Wilczynski zum Gespräch gebeten. Wie eine Handball-Legende Rapid voranbringen will, wie die Philosophie im Team Schmid aussieht, was er zu den Gerüchten rund um Erst Dokupil, zu der Kritik von Rudolf Edlinger, zur Beziehung zwischen Rapid und Ikone Hans Krankl und zu den Meisterambitionen zu sagen hat, das hören Sie alles oben im Video!