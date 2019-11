In der Dunkelheit Radfahrer ohne Helm übersehen

Ein 37-Jähriger aus Linz fuhr mit seinem Ford Ranger am 19. November, um 18.05 Uhr, auf der B139 in Haid Richtung Traun. Auf Höhe des Hauses Kremstalstraße 4 bog er nach links in eine Firmenzufahrt ein. Dabei übersah er einen auf dem parallel zur B139 verlaufenden Geh- und Radweg entgegenkommenden 27-jährigen Radfahrer aus dem Bezirk Linz-Land.