Liftgebühren lassen Pensionistin verzweifeln

Als ihr Mann noch lebte, war die Welt für Erika B. in der Kierlinger Straße in Klosterneuburg noch rosig. Zwar saß ihr Gatte zeitweise im Rollstuhl, doch die Hausbesitzer halfen dem Ehepaar und bauten angeblich aufgrund der Krankheit des Mannes auch einen Lift in die Wohnhausanlage ein. Die Kosten wurden dann vom gemeinsamen Konto der Familie abgerechnet. Doch seit dem Tod des Ehemanns ist es mit dem Mitgefühl vorbei. Die Witwe musste aus Kostengründen auf die weitere Benützung des Aufzugs verzichten.