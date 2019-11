Wie stehen Sie zum bedingungslosen Grundeinkommen?

Heute startet die Eintragungsfrist für das Volksbegehren zur Einführung eines bedingungsloses Grundeinkommen. Die Idee dahinter ist, dass jede Person, unabhängig davon ob diese einer Erwerbstätigkeit nachgeht, vom Staat Geld bekommt. Konkret soll laut dem Volksbegehren jeder Staatsbürger 1200 Euro pro Monat bekommen. Finanziert werden soll dieses Grundeinkommen laut den Initiatoren durch eine Finanztransaktionssteuer in Höhe von 0,94 Prozent auf alle Finanztransaktionen. Versuchsweise wurde die Einführung eines solchen Einkommens für 2000 Probanden bereits in Finnland versucht. Auch bei den Eidgenossen wurde auf politischer Ebene darüber diskutiert, ob ein Grundeinkommen eingeführt werden sollte. In einer Volksabstimmung stimmten jedoch 77 Prozent gegen die Einführung. Jetzt wollen wir Ihre Meinung dazu hören. Kann ein solches Grundeinkommen funktionieren und wenn ja, welche Bedingungen müssen dafür hergestellt werden?