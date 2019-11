Zwei Verletzte bei Frontalkollision in Linz

Ein 59-Jähriger aus Linz fuhr am 17. November um 17.20 Uhr auf der B127 in Richtung Linz und kam im Baustellenbereich der Donaubrücke aufgrund eines Fahrzeugdefektes zum Stillstand. Nachkommende Polizisten einer Zivilstreife hielten mit eingeschaltetem Blaulicht zur Absicherung hinter dem defekten Fahrzeug an. Ein in die gleiche Richtung fahrender 58-Jähriger aus Engerwitzdorf wollte links an den beiden Fahrzeugen vorbei fahren und stieß dabei frontal mit einer entgegen kommenden 36-jährigen Pkw-Lenkerin aus Salensbach zusammen.