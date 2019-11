Frisöre sind schuld an verkrüppelten Taubenzehen

Jungtiere nicht von dem Problem betroffen

Das Phänomen war schon zuvor bekannt und hat einen Namen: „Stringfeet“ - auf Deutsch bedeutet das so viel wie „Schnürfüße“. Die Wissenschaftler vom Pariser Museum haben mit der Untersuchung von Tauben an 48 Orten in Paris festgestellt, dass nicht nur synthetische Fäden, sondern eben auch Haare Verletzungen der Tauben auslösen können und diese mit steigender Anzahl von Frisörgeschäften ebenfalls anwachsen. Dass diese Verstümmelungen nicht bereits angeboren sind, zeige der Umstand, dass erst kürzlich geschlüpfte Tauben von diesem Problem nicht betroffen waren.