„Die Haltung der Schlangen war nicht artgerecht“

Reptilienexperte Hans Esterbauer kann über die illegale Schlagenzucht in Traun - wir berichteten - nur den Kopf schütteln. Ein Trauner (45) hatte in seiner Wohnung 110 Königspythons in Boxen verstaut „schwarz“ verkauft. Esterbauer ist sich sicher: „Eine artgerechte Haltung sieht ganz anders aus.“