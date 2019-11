Fiaker, Faxi, E-Oldtimer: Kampf um die Wiener City

Kritik an Bezirksvorsteher Figl und Innung

Er ist der Meinung: „Es gibt Platz für alle!“ Nur müssten für E-Oldtimer & Co. Standplätze definiert und vergeben werden. „Auch seitens der Innung bietet man ihnen keine Standplätze an. Wenn man den Leuten keine Möglichkeit gibt, dann stehen Fahrer hauptsächlich illegal herum.“ Kritik äußert der Fiakerbaron am Bezirksvorsteher der Inneren Stadt, Markus Figl (ÖVP). „Das Dilemma zu lösen liegt nicht in seinem Interesse. Als Kleinbetreiber bist du machtlos.“