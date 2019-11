Verkehrsteilnehmer werden immer aggressiver

Im internationalen Vergleich gelten Österreicher als Nervenbewahrer

Trotz solcher Vorfälle kommt Österreich in puncto Aggressivität im internationalen Vergleich noch gut weg. Laut einer Studie des Online-Kfz-Teile-Händlers Mister Auto zählen wir zu jenen, die die Nerven bewahren. Am gelassensten reagieren die Japaner in Osaka und Tokio. Graz rangiert auf Platz fünf und Wien auf Platz 18. Verglichen wurden 100 Städte weltweit. Am wildesten geht es in der mongolischen Hauptstadt Ulaanbaatar zu, gefolgt von Moskau.