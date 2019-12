Die Ballsaison wird heuer ganz besonders sexy

„Wir machen Mode für die Königinnen der Nacht“, so Martina Mueller-Callisti, „für den nötigen WOW-Effekt sorgen starke Farben, ein bisschen Drama darf so und so auch immer sein. It must be glamorous.“ Sinnliche, couturige Ballkleider aus fließender, wallender Chiffon-Seide und feiner Spitze mit Perlen und Pailetten bestickt verzaubern bei Callisti in dieser Saison ebenso wie avantgardistisch angehauchte Red-Carpet-Roben.