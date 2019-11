„Bullshit!“ Reporter fordert Nadal-Entschuldigung

Die Reaktion Nadals findet der Italiener alles andere als okay. „Dass das Bullshit sei, kann ich nicht akzeptieren. Weder von Nadal, noch von jemandem anderen. Meine Frage war ganz einfach, völlig harmlos, ohne Hintergedanken. Es kann sein, dass er nach der Niederlage nervös war, aber ich verstehe nicht, warum er mir so antwortete. Ich erhoffe mir eine Entschuldigung von ihm, weil ich habe es nicht verdient, so behandelt zu werden.“