Schneefall bescherte Tausenden Nacht ohne Strom

Volksschulen in Salzburg geschlossen

Nach dem ersten Wintereinbruch mit bis zu 70 Zentimetern Neuschnee in Salzburg, der am Mittwoch vor allem im Lungau zu Straßensperren und Stromausfällen geführt hatte, rechneten Einsatzkräfte am Donnerstag mit einer Entspannung der Lage. Allerdings blieben die Lungauer Volksschulen in Ramingstein und Seetal wegen fehlender Stromversorgung geschlossen, informierte das Landesmedienzentrum. Rund 800 Haushalte waren Donnerstagfrüh noch ohne Strom. Techniker der Salzburg AG bemühten sich seit den frühen Morgenstunden, die Stromversorgung wiederherzustellen. Am späten Nachmittag waren die meisten betroffenen Gemeinden wieder mit Strom versorgt. Rund 180 Haushalte mussten jedoch noch auf Elektrizität warten.