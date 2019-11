Linzer Christbaum nun doch nicht aus Freistadt

Baum aus Nachbargemeinde

Und so oder so ähnlich ist es jetzt im Bezug auf die rund 40-jährige Fichte am Linzer Hauptplatz passiert. Denn wie jetzt bekannt wurde, gab es in Freistadt keinen passenden Baum, fällte man den 24-Meter-Koloss kurzerhand in Waldburg und gab ihn als „Fichte aus Freistadt“ aus.