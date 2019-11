Adventmarkt im Linzer Volksgarten sorgt für Wirbel

Ausstellungshalle und Eislaufplatz als Ärgernis

Neben einer 600 m² Ausstellungshalle, die bereits im Vorjahr den Untergrund im Park ordentlich in Mitleidenschaft zog, wurde heuer eine Frei-Eislauffläche genehmigt. „Wir haben in Linz genügend versiegelte Flächen wie das Urfahrmarktgelände, die sich für so ein Spektakel viel besser eignen. Den Volksgarten zu vereinnahmen und dabei Naturdenkmäler wie eine wertvolle Platane zu gefährden, ist deshalb absolut unnötig und kontraproduktiv“, so Umweltstadträtin Eva Schobesberger. Deren Fachleute ihr bestätigten, dass der Park lange brauchen würde, bis sich die Rasenflächen im nächsten Jahr wieder regenerieren können und dann wieder nutzbar sind.