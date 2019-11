Wir sind auf der Suche nach vielen Christkindln!

Schals, Hauben, Spiele, Kuscheltiere, Bücher, Malsachen: Im letzten Jahr haben Sie, liebe Leserinnen und Leser, rund 10.000 dieser Wünsche erfüllt. Dafür wollen wir an dieser Stelle einmal mehr Danke sagen. Gleichzeitig möchten wir aber auch heuer wieder um Ihre Mithilfe bitten. In den verschiedenen Einrichtungen der Caritas wird schon seit Wochen eifrig geschrieben, gemalt und gebastelt. Damit die Wunschbriefe an das Christkind rechtzeitig fertig sind. Die Kinder und Erwachsenen haben keine Angehörigen, die ihre Wünsche erfüllen könnten. Und daher hoffen wir wieder auf ein starkes Echo auf die schon seit vielen Jahren sehr beliebte Aktion von „Krone“ und Caritas.