Tischlerei in Flammen: Großalarm im Unterland

Großeinsatz für die Feuerwehren in der Nacht auf Dienstag in Itter im Tiroler Unterland (Bezirk Kitzbühel). Anrainer hatten kurz nach 2.30 Uhr einen Brand bei einer Tischlerei entdeckt und sofort Alarm geschlagen. Beim Eintreffen der Einsatzkräfte stand der Dachstuhl bereits in Vollbrand...