Alexander Zverev fegt Rafael Nadal vom Court!

Titelverteidiger Alexander Zverev hat am Montagabend in seinem Auftakt-Match der Gruppe „Andre Agassi“ bei den mit 9 Millionen Euro dotierten ATP Finals in London Rafael Nadal klar bezwungen. Der als Nummer 7 gesetzte Deutsche ließ dem im Vorfeld des Turniers angeschlagenen Spanier in 84 Minuten beim 6:2, :4 keine Chance.