Drei junge Männer verprügeln Vater in Lokal brutal

Am 9. November gegen 2.40 Uhr kam es in Vöcklabruck vor einem Lokal zu einem Raufhandel, bei welchem nach derzeitigem Ermittlungsstand mehrere junge Erwachsene auf einen 45-Jährigen aus dem Bezirk Vöcklabruck, welcher mit seiner Tochter das Lokal besuchte, vorerst grundlos auf diesen einschlugen. Zwei der amtsbekannten Täter im Alter von 18 und 20 Jahren dürften dem Mann eine Flasche über dem Kopf zerschlagen und ihm dadurch tiefe Schnittwunden zugefügt haben. Daraufhin schlug neben den beiden Verdächtigen auch ein weiterer amtsbekannter 20-Jähriger mehrmals grundlos auf das Opfer ein. Schließlich traten und schlugen die drei Täter so lange auf den am Boden liegenden Mann ein, bis dieser schwer verletzt flüchten wollte.