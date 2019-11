Restituiertes Gemälde als Schenkung für Museum

Erst im März 2019 zurückgegeben

Das Gemälde wurde zwar nach dem Zweiten Weltkrieg von den Alliierten nach Bayern gebracht, es kam damals allerdings zu keiner Restitution. Stattdessen gelangte das Bild in den Besitz von Henriette Hoffman von Schirach, Ex-Frau des einstigen NSDAP-Reichsjugendführers Baldur von Schirach, die es wiederum an den Xantener Dombauverein weiterverkaufte. 2011 konnte von der Commission for Looted Art in Europe schließlich die Forderung zur Restitution gestellt werden, der im März 2019 nachgekommen wurde. Das Ehepaar Kraus war 1938 aus Wien nach Prag und danach weiter in die USA geflohen. Das Gemälde van der Heydens ist nur eines von sieben aus ihrer Sammlung, das bis heute restituiert wurde.